Баскетбольную команду «Парма» в полном составе можно было увидеть на десятичасовом сеансе в кино, сообщает неофициальный источник. Не трудно догадаться, на какой фильм идут спортсмены. Конечно, это «Движение вверх» - история о невероятной победе советских баскетболистов.

Сценарий фильма совсем, как в учебник истории. 1970 год - в сборной СССР по баскетболу меняется главный тренер, с формулировкой «советская власть проигрышей не прощает». У команды появляется амбициозная цель - обыграть непобедимых американцев на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году.

С таким настроем уже невозможно спорить. И первые зрители, выходящие из зала, не скрывают эмоций.

Эту команду знал весь Советский Союз. А легендарного пермского баскетболиста Сергея Белова многие сегодняшние зрители поздравляли с победой лично.

Александр Баранов: "Еще помню покойного Сережу Белова, который здесь у нас в Перми поднимал пермский баскетбол. Большое спасибо создателям этого фильма, до слез пробило. Это действительно фильм о создании российского баскетбола".

3 секунды, которые навсегда изменили баскетбольный мир, никого не оставляют равнодушным. И полные залы - лучшее тому доказательство.

Новогодние каникулы - то самое время, когда о билетах в кино стоит позаботиться заранее. Стоит только взглянуть на очереди в кассы. На ближайший сеанс «Движения вверх» остался только первый ряд.

Впрочем, до конца длинных январских выходных еще есть время и повод сходить в кино.