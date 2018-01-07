В новый год - с новыми законами

В России с 1 января появился новый дорожный знак – зона успокоенного движения. Он означает, что на данном участке пути разрешенная скорость составляет лишь 10-20 км/ч. При этом строжайше запрещен обгон. А еще транспортный налог на дорогие машины с начала 2018 года значительно понизился. В зависимости от региона от 20% до 40%. Дайджест наиболее важных изменений в российском законодательстве.

Перевозить детей на автобусах старше 10 лет - нельзя. А те транспортные средства, которые проходят по возрастным показателям, необходимо в обязательном порядке оборудовать тахографами и спутниковой навигацией. В Госавтоинспекции необходимость таких новшеств объясняют тем, что на штрафные стоянки регулярно поступают автобусы с неисправными рулевыми и тормозными системами.

Семьи, в которых появился первенец, смогут получать ежемесячные выплаты. Но не все. Условия для получения - доходы каждого члена семьи не должны превышать полтора прожиточных минимума. В 2018 году средний размер пособия составит 10,5 тысяч рублей в месяц, и выплачивать его будут, пока ребёнку не исполнится полтора года.

Накопившиеся до 1 января 2015 года долги по налогам признаются безнадёжными и списываются. Гражданам России прощаются долги на землю, недвижимость и транспорт. Индивидуальные предприниматели освобождаются от уплаты старых страховых взносов. Кроме того, закон освободил пенсионеров, участников войны и инвалидов от земельного налога на участки менее шести соток.

От договора добровольного страхования можно отказаться в течение двух недель, а не пяти дней, как это было раньше. Страховая компания в данном случае обязана вернуть деньги, если в указанный период не произошло каких-либо страховых случаев.

Закон о телемедицине позволяет сейчас получать дистанционные консультации у лечащего врача через интернет. Однако первичный приём врач должен проводить очно.

Под запретом оказалась продажа алкогольных напитков, содержащих тонизирующие вещества, крепость которых не превышает 15 процентов. При этом алкогольные энергетики можно будет экспортировать из России за границу.

Чтобы получить налоговую льготу, больше не надо заниматься сбором большого количества необходимых бумаг. Это станет задачей налоговых инспекторов. Гражданам необходимо лишь написать заявление в налоговую инспекцию, указав в нём реквизиты документов, которые подтверждают право на льготу.