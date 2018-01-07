Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Прикамье славят Рождество

«Движение вверх» - история о невероятной победе →

В новый год - с новыми законами

смотреть видео

закон

В России с 1 января появился новый дорожный знак – зона успокоенного движения. Он означает, что на данном участке пути разрешенная скорость составляет лишь 10-20 км/ч. При этом строжайше запрещен обгон. А еще транспортный налог на дорогие машины с начала 2018 года значительно понизился. В зависимости от региона от 20% до 40%. Дайджест наиболее важных изменений в российском законодательстве.

Перевозить детей на автобусах старше 10 лет - нельзя. А те транспортные средства, которые проходят по возрастным показателям, необходимо в обязательном порядке оборудовать тахографами и спутниковой навигацией. В Госавтоинспекции необходимость таких новшеств объясняют тем, что на штрафные стоянки регулярно поступают автобусы с неисправными рулевыми и тормозными системами.

Семьи, в которых появился первенец, смогут получать ежемесячные выплаты. Но не все. Условия для получения - доходы каждого члена семьи не должны превышать полтора прожиточных минимума. В 2018 году средний размер пособия составит 10,5 тысяч рублей в месяц, и выплачивать его будут, пока ребёнку не исполнится полтора года.

Накопившиеся до 1 января 2015 года долги по налогам признаются безнадёжными и списываются. Гражданам России прощаются долги на землю, недвижимость и транспорт. Индивидуальные предприниматели освобождаются от уплаты старых страховых взносов. Кроме того, закон освободил пенсионеров, участников войны и инвалидов от земельного налога на участки менее шести соток.

От договора добровольного страхования можно отказаться в течение двух недель, а не пяти дней, как это было раньше. Страховая компания в данном случае обязана вернуть деньги, если в указанный период не произошло каких-либо страховых случаев.

Закон о телемедицине позволяет сейчас получать дистанционные консультации у лечащего врача через интернет. Однако первичный приём врач должен проводить очно.

Под запретом оказалась продажа алкогольных напитков, содержащих тонизирующие вещества, крепость которых не превышает 15 процентов. При этом алкогольные энергетики можно будет экспортировать из России за границу.

Чтобы получить налоговую льготу, больше не надо заниматься сбором большого количества необходимых бумаг. Это станет задачей налоговых инспекторов. Гражданам необходимо лишь написать заявление в налоговую инспекцию, указав в нём реквизиты документов, которые подтверждают право на льготу.

Метки: в Перми, В России, в Пермском крае

Опубликовано: 07.01.2018 в 08:15 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Прикамье славят Рождество

В Прикамье три министра избавились от приставки и.о.

АРТ-Пермь: под знаком искусства и любви

Наиля Аллахвердиева обогнала Зураба Церетели

В Пермский край пришли морозы

Здравствуй, Дедушка Мороз!

Пусть миром правит любовь!

Пловцов Прикамья собрал праздник спорта

Больные без помощи не останутся

На эспланаде стартовал «Кубок Огня»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Прикамье славят Рождество

«Движение вверх» - история о невероятной победе →

Обратите внимание

в Перми

«Движение вверх» - история о невероятной победе

До конца длинных январских выходных еще есть время и повод сходить в кино.
смотреть видео читать07.01.2018 в 11:13
Метки: в Перми, Общество, Кино, В России

В новый год - с новыми законами

Дайджест наиболее важных изменений в российском законодательстве.
смотреть видео читать07.01.2018 в 08:15
Метки: в Перми, В России, в Пермском крае

В Прикамье славят Рождество

Рождество — большой православный праздник. Он наполнен таинством, чудом, волшебством.
смотреть видео читать06.01.2018 в 23:53
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

АРТ-Пермь: под знаком искусства и любви

В феврале 2018 года в Перми пройдет выставка «Арт-Пермь». Центральной экспозицией станет «Линия любви».
смотреть видео читать06.01.2018 в 12:39
Метки: в Перми, Культура, Общество

Наиля Аллахвердиева обогнала Зураба Церетели

Арт-директор Музея современного искусства Permm попала в топ-50 влиятельных фигур российского искусства.
смотреть видео читать06.01.2018 в 10:03
Метки: в Перми, Культура, Общество

В России

«Движение вверх» - история о невероятной победе

До конца длинных январских выходных еще есть время и повод сходить в кино.
смотреть видео читать07.01.2018 в 11:13
Метки: в Перми, Общество, Кино, В России

В новый год - с новыми законами

Дайджест наиболее важных изменений в российском законодательстве.
смотреть видео читать07.01.2018 в 08:15
Метки: в Перми, В России, в Пермском крае

Деда Мороза завалили письмами

В Великий Устюг из Перми отправляется около двух тысяч писем.
читать30.12.2017 в 10:29
Метки: в Перми, В России, Общество

Михаил Бабич поздравил жителей Приволжского федерального округа с Новым годом

Полпред президента России в ПФО Михаил Бабич поздравил жителей округа с наступающим Новым годом.
читать29.12.2017 в 17:14
Метки: в Перми, В России, Власть

«Движение вверх»: о славных страницах советского спорта

В центре внимания - легендарный матч между советскими и американскими баскетболистами на Олимпиаде в Мюнхене в 1972-м.
смотреть видео читать29.12.2017 в 12:03
Метки: Общество, В России, Кино, Спорт
Лента новостей RSS каналы

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2018.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru