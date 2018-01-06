В Прикамье славят Рождество
Навстречу Рождеству. Праздничные мероприятия пройдут не только в православных храмах, но и во вполне светских местах. Например, в главном ледовом городке на пермской эспланаде.
В грядущий праздник Рождества Христова одной из главных городских площадок станет ледовый городок на эспланаде. Здесь уже установлен Рождественский Вертеп. Но организаторы для всех гостей приготовили особую праздничную программу.
Днем с 13:00 до 16:00 часов для маленьких посетителей городка и их родителей будут работать интерактивные площадки с русскими забавами, где все желающие смогут посостязаться в удальстве и ловкости. Основное действие пройдет на большой сцене с 16:00 до 20:30. Свои выступления гостям комплекса подарят артисты и творческие коллективы Перми. В рамках фестиваля «Кубок Огня» три конкурсных выступления представит очередной претендент на кубок – театр огня «Тандава» из Екатеринбурга. Завершится праздник небольшим пиротехническим шоу, которое станет финальной точкой вечера.
В городских парках тоже кое-что запланировано. Название у всех общее – «Под чистым небом Рождества». В 14.00 часов в Парке имени Чехова и в Саду Миндовского, а в 16.00 часов в парке «Счастье есть» и в Саду имени Свердлова (Райский сад).
Рождество - большой православный праздник. Он наполнен таинством, чудом, волшебством. Этого праздника ждут, к нему готовятся. Христиане празднуют его 7 января, а если точнее, то празднование начинается 6 января в канун Рождества или Сочельник. В этот день проходит особенно строгий пост, верующие не употребляют пищу вообще, готовясь причаститься. После обеда начинается вечерня, затем причащение уже при наступлении сумерек. И вскоре за этим наступает торжественная рождественская утреня, которую начинают служить в ночь на 7 января.
Юрий Кищук, руководитель информационного отдела Пермской Епархии: "Помимо церковных мероприятий запланированы и церковно-светские мероприятия. Это различные праздники, утренники. Из особо значимых можно отметить ежегодный концерт, который пройдет 10 января в Театре оперы и балета".
Событий в связи с праздником запланировано множество. Об основных мы рассказали. Например, рождественский вертеп на эспланаде простоит там до Крещения.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье три министра избавились от приставки и.о.
АРТ-Пермь: под знаком искусства и любви
Наиля Аллахвердиева обогнала Зураба Церетели
В Пермский край пришли морозы
Здравствуй, Дедушка Мороз!
Пусть миром правит любовь!
Пловцов Прикамья собрал праздник спорта
Больные без помощи не останутся
На эспланаде стартовал «Кубок Огня»
Общественный транспорт работает по воскресному графику
Добавить комментарий: