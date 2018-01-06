В Прикамье три министра избавились от приставки и.о.
В Прикамье три министра избавились от приставки и.о. Губернатор Пермского края Максим Решетников подписал распоряжение об официальном назначении Дмитрия Килейко министром природных ресурсов края, Дмитрия Матвеева - министром здравоохранения края и Максима Колесникова - министром экономического развития края.
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