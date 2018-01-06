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АРТ-Пермь: под знаком искусства и любви

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Арт-Пермь

В феврале 2018 года в Перми пройдет выставка «Арт-Пермь». Основная тема салона - искусство жить, философия, которая охватывает все грани искусства: богатое культурное наследие, живопись, фотографию, скульптуру, моду и даже гастрономию. Центральной экспозицией станет «Линия любви» - 64 графических произведения Пабло Пикассо, Анри Матисса и Эгона Шиле из частных коллекций Европы. «Арт-Пермь» соберёт 250 участников из 30 городов России, Белоруссии, Грузии, Армении, Узбекистана и Франции.

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 06.01.2018 в 12:39 в рубрике - Вести Пермь

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← Наиля Аллахвердиева обогнала Зураба Церетели

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