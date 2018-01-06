АРТ-Пермь: под знаком искусства и любви

В феврале 2018 года в Перми пройдет выставка «Арт-Пермь». Основная тема салона - искусство жить, философия, которая охватывает все грани искусства: богатое культурное наследие, живопись, фотографию, скульптуру, моду и даже гастрономию. Центральной экспозицией станет «Линия любви» - 64 графических произведения Пабло Пикассо, Анри Матисса и Эгона Шиле из частных коллекций Европы. «Арт-Пермь» соберёт 250 участников из 30 городов России, Белоруссии, Грузии, Армении, Узбекистана и Франции.