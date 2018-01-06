Наиля Аллахвердиева обогнала Зураба Церетели

Арт-директор Музея современного искусства Permm попала в топ-50 влиятельных фигур российского искусства. Наиля Аллахвердиева заняла 42-е место в рейтинге. Эксперты профессионального жюри поставили номинантам баллы от 1 до 10 в зависимости от степени влияния на художественный процесс в 2017 году. Затем баллы, полученные каждым кандидатом, суммировались, а первые 50 персон рейтинга попали в финальный список. Наиля Аллахвердиева обогнала президента Российской академии художеств Зураба Церетели. Первое место в рейтинге самых влиятельных людей в современном искусстве занимает директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. На втором и третьем местах разместились директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Лошак и директор Музея современного искусства «Гараж» Антон Белов.