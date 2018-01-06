Наиля Аллахвердиева обогнала Зураба Церетели
Арт-директор Музея современного искусства Permm попала в топ-50 влиятельных фигур российского искусства. Наиля Аллахвердиева заняла 42-е место в рейтинге. Эксперты профессионального жюри поставили номинантам баллы от 1 до 10 в зависимости от степени влияния на художественный процесс в 2017 году. Затем баллы, полученные каждым кандидатом, суммировались, а первые 50 персон рейтинга попали в финальный список. Наиля Аллахвердиева обогнала президента Российской академии художеств Зураба Церетели. Первое место в рейтинге самых влиятельных людей в современном искусстве занимает директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. На втором и третьем местах разместились директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Лошак и директор Музея современного искусства «Гараж» Антон Белов.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Пермский край пришли морозы
Здравствуй, Дедушка Мороз!
Пусть миром правит любовь!
Пловцов Прикамья собрал праздник спорта
Больные без помощи не останутся
На эспланаде стартовал «Кубок Огня»
Общественный транспорт работает по воскресному графику
Новогодние каникулы проводим увлекательно
С новогодним приветом - из подводной пещеры
В Перми проверят качество уборки снега
Добавить комментарий: