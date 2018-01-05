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В Пермский край пришли морозы

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морозы

МЧС предупреждает: уже сегодня ночью столбик термометра может опуститься до отметки в -22 градусов. Днем 6 января морозы до -15С. Все это, особенно в горно-восточных районах Прикамья, будет сопровождаться опасным метеорологическим явлением, как изморозь. На дорогах возможен гололед и туман.

Александр Мошкин, старший оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю:

- При выходе из дома надевайте теплые вещи, при нахождении на улице будьте внимательны и осторожны на проезжей части, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, по возможности откажитесь от дальних поездок. И при движении на автомобилях просим вас соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Избегайте экстренного торможения.

В продолжение темы - в МЧС поделились сводкой происшествий минувших суток в Прикамье. Зарегистрировано 5 пожаров и 6 серьезных дорожно-транспортных происшествий. Погибших и пострадавших нет.

 

 

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество

Опубликовано: 05.01.2018 в 21:02 в рубрике - Вести Пермь

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