В Пермский край пришли морозы
МЧС предупреждает: уже сегодня ночью столбик термометра может опуститься до отметки в -22 градусов. Днем 6 января морозы до -15С. Все это, особенно в горно-восточных районах Прикамья, будет сопровождаться опасным метеорологическим явлением, как изморозь. На дорогах возможен гололед и туман.
Александр Мошкин, старший оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю:
- При выходе из дома надевайте теплые вещи, при нахождении на улице будьте внимательны и осторожны на проезжей части, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, по возможности откажитесь от дальних поездок. И при движении на автомобилях просим вас соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Избегайте экстренного торможения.
В продолжение темы - в МЧС поделились сводкой происшествий минувших суток в Прикамье. Зарегистрировано 5 пожаров и 6 серьезных дорожно-транспортных происшествий. Погибших и пострадавших нет.
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