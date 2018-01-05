Здравствуй, Дедушка Мороз!

Пообщаться с Дедом Морозом, передать ему свои мечты и желания станет проще. Сразу в трех районах Перми появились филиалы приемной доброго волшебника.

Главный символ Нового года – елка. В Саду Миндовского она очень красивая. Но не только она привлекает повышенное внимание горожан. На ледяном троне со всеми желающими встречается Дед Мороз. Но просто так подарки у него не получить, нужно рассказать стихотворение, спеть песню на новогоднюю тематику.

Новогодние каникулы в разгаре. Кто хочет встретиться с Дедом Морозом, для этого есть все возможности, потому что до 8 января Дед Мороз будет и дальше встречаться со всеми желающими, но уже в главном ледовом городке города Перми – на эспланаде.