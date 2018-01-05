Ансамбль жестовой песни «Поющие руки» представил публике новый номер на композицию Филиппа Киркорова «Пусть миром правит любовь». Так песней-пожеланием в преддверии Нового года коллектив решил поздравить пермяков. С этим номером они также планируют выступить на предстоящих фестивалях и гастролях. Ближайшие состоятся в Казани. В феврале «Поющие руки» вместе с ансамблем танцев на колясках «Гротеск» дадут в столице Татарстана большой полуторачасовой концерт.

Полина Гладких, руководитель ансамбля «Поющие руки», рассказала: " Песня перекладывается на жесты, не обязательно, что одно слово - один жест. Бывает, что строчка умещается всего в 2 жеста, а бывает в 22, жесты по смыслу подбираются".