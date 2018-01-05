Пловцов Прикамья собрал праздник спорта
В Перми состоялись большие соревнования по плаванию на призы Деда Мороза. Участие в них приняли более 400 юных спортсменов со всего Пермского края. Ребятам нужно было преодолеть 50-метровую дистанцию вольным стилем, на спине, брасом и батерфляеем. На 200 метров состоялся комплексный заплыв. Без подарков никого не оставили, лучшим вручили медали. Площадкой для праздника спорта стал один из самых крупных бассейнов Перми – БМ.
Наталья Юсупова, менеджер по спорту бассейна «БМ»: "Высокой квалификации на этих соревнованиях нет. Мы создали эти соревнования для того, чтобы основная масса детей выполнили разряды и были у них свои квалификационные книжки".
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