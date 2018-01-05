Больные без помощи не останутся

Важная информация. Как некоторые жители Прикамья могли заметить сами, поликлиники в эти новогодние каникулы не работают. Исключением стало 3 января - проводился плановый прием пациентов. Еще раз такое повторится 6 января. При этом ежедневно работает скорая, травматологические кабинеты, больницы. Помощь терапевта можно получить через службу неотложной помощи. Врачи совершают обходы с 9.00 утра до полуночи. Что касается стоматологической помощи, то здесь повезло жителям Перми. Поликлиники на братьев Игнатьевых, 4 и Богдана Хмельницкого, 21 принимают пациентов с острой зубной болью каждый день с 8.00 утра до 15.00 часов. Стоматкабинет неотложной помощи пятой поликлиники на Куйбышева, 111 работает круглосуточно.