Больные без помощи не останутся

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Важная информация. Как некоторые жители Прикамья могли заметить сами, поликлиники в эти новогодние каникулы не работают. Исключением стало 3 января -  проводился плановый прием пациентов. Еще раз такое повторится 6 января. При этом ежедневно работает скорая, травматологические кабинеты, больницы. Помощь терапевта можно получить через службу неотложной помощи. Врачи совершают обходы с 9.00 утра до полуночи. Что касается стоматологической помощи, то здесь повезло жителям Перми. Поликлиники на братьев Игнатьевых, 4 и Богдана Хмельницкого, 21 принимают пациентов с острой зубной болью каждый день с 8.00 утра до 15.00 часов. Стоматкабинет неотложной помощи пятой поликлиники на Куйбышева, 111 работает круглосуточно. 

стоматологи

Метки: в Перми, Общество, Здоровье, в Пермском крае

Опубликовано: 05.01.2018 в 09:05 в рубрике - Вести Пермь

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← На эспланаде стартовал «Кубок Огня»

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