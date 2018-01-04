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На эспланаде стартовал «Кубок Огня»

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огонь

На пермской эспланаде весь день играли в футбол. Это были настоящие турниры. Как только стемнело, здесь стартовал 6-дневный конкурс огненного мастерства – «Кубок Огня». Это действительно завораживающее зрелище.

Первыми на площадку выходят самые юные. Несмотря на то, что Тимофею Батину всего восемь, в своей футбольной команде «Динамо» он основной нападающий. В подобных соревнованиях принимает участие впервые. Их соперник на площадке - воспитанники спортивной школы футбольного клуба «Амкар».

Считать мячи пришлось судьям. Выпавший снег не стал помехой для проведения мини-турниров с участием самых юных футболистов города Перми. В соревнованиях приняли участие 12 команд.

огни

Праздник, который не прекращается ни на минуту. Как только на одной из площадок закончились городские соревнования по футболу, здесь же начинается церемония открытия «Кубка Огня». В течение шести дней на этой сцене будут соревноваться городские зрелищные театры и показывать свое мастерство.

«Огненное» действо открывает березниковская команда. Участники показывают свое мастерство в различных номинациях - в личных и командных выступлениях. В перерывах артисты уличного театра «Снежинки» развлекали зрителей цирковым шоу с элементами хореографии и футбола.

Участники шоу «Кубок Огня» в рамках фестиваля будут выступать еще на площадках Кировского и Орджоникидзевского районов.

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 04.01.2018 в 13:07 в рубрике - Вести Пермь

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