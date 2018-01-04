На эспланаде стартовал «Кубок Огня»

На пермской эспланаде весь день играли в футбол. Это были настоящие турниры. Как только стемнело, здесь стартовал 6-дневный конкурс огненного мастерства – «Кубок Огня». Это действительно завораживающее зрелище.

Первыми на площадку выходят самые юные. Несмотря на то, что Тимофею Батину всего восемь, в своей футбольной команде «Динамо» он основной нападающий. В подобных соревнованиях принимает участие впервые. Их соперник на площадке - воспитанники спортивной школы футбольного клуба «Амкар».

Считать мячи пришлось судьям. Выпавший снег не стал помехой для проведения мини-турниров с участием самых юных футболистов города Перми. В соревнованиях приняли участие 12 команд.

Праздник, который не прекращается ни на минуту. Как только на одной из площадок закончились городские соревнования по футболу, здесь же начинается церемония открытия «Кубка Огня». В течение шести дней на этой сцене будут соревноваться городские зрелищные театры и показывать свое мастерство.

«Огненное» действо открывает березниковская команда. Участники показывают свое мастерство в различных номинациях - в личных и командных выступлениях. В перерывах артисты уличного театра «Снежинки» развлекали зрителей цирковым шоу с элементами хореографии и футбола.

Участники шоу «Кубок Огня» в рамках фестиваля будут выступать еще на площадках Кировского и Орджоникидзевского районов.