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Общественный транспорт работает по воскресному графику

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расписание

В праздничные дни в Перми изменилось расписание работы городских автобусов, трамваев и троллейбусов. 1 и 2 января на линии будет ездить только половина подвижного состава, а с 3 по 8 января весь общественный транспорт будет работать по воскресному графику. В новогоднюю ночь общественный транспорт курсировал по улицам Перми до 4.00 утра.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 04.01.2018 в 12:48 в рубрике - Вести Пермь

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