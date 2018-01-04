Общественный транспорт работает по воскресному графику
В праздничные дни в Перми изменилось расписание работы городских автобусов, трамваев и троллейбусов. 1 и 2 января на линии будет ездить только половина подвижного состава, а с 3 по 8 января весь общественный транспорт будет работать по воскресному графику. В новогоднюю ночь общественный транспорт курсировал по улицам Перми до 4.00 утра.
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