Общественный транспорт работает по воскресному графику

В праздничные дни в Перми изменилось расписание работы городских автобусов, трамваев и троллейбусов. 1 и 2 января на линии будет ездить только половина подвижного состава, а с 3 по 8 января весь общественный транспорт будет работать по воскресному графику. В новогоднюю ночь общественный транспорт курсировал по улицам Перми до 4.00 утра.