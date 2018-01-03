С новогодним приветом - из подводной пещеры

В Ординской подводной пещере под 12-метровой толщей воды отчаянные дайверы оставили всему миру пожелания счастливого Нового года. Пермские спелеодайверы – спортсмены-экстремалы, которые погружаются в подводные пещеры, ради очередной тренировки и для популяризации своей главной базы – Ординской пещеры - в самом большом гроте развернули трехметровый баннер с пожеланием счастливого Нового года. Надпись сделана на английском языке, потому что адресованный коллегам-дайверам подводный привет отправился по всему миру. Орду приезжают дайверы со всей планеты. Ведь местная пещера поистине уникальна. Во-первых, длина подводных гротов 10 километров. Во-вторых, температура воды всегда +4 – это очень экстремально. В-третьих, здесь самая прозрачная вода.

Денис Михалев, инструктор по пещерному дайвингу, рассказывает: "6 человек держали этот плакат - флаг, потом 4 человека держали, мы менялись, делали разные ракурсы. По углам и сверху, потому что плакат достаточно большой, но мы справились".