Новогодние каникулы проводим увлекательно

Хоккейная коробка на пермской эспланаде была закрыта из-за погодных условий. Из-за оттепели там даже лужи образовались. Когда она откроется вновь, зависит исключительно от капризов прикамской природы. А последние в свою очередь внесли коррективы в расписание фестиваля зимних видов спорта, который официально открылся на эспланаде. Но коррективы незначительные, там по-прежнему есть чем заняться.

Новое зимне-спортивное пространство разместилось на площади перед Театром-Театром. Впервые здесь обустроили зимнюю трассу для квадроциклов, рядом гора для сноутюбинга, работает прокат. Со своей «ватрушкой» можно кататься целый день всего за 100 рублей.

А вот главный городской каток площадью 2,5 тыс. квадратных метров пока не работает. Здесь установлены соответствующие предупреждающие плакаты. Всему виной аномально теплая погода в конце декабря. На льду до сих пор лужи, как только их не станет, организаторы отшлифуют лед - тогда каток заработает. Оформлено все красиво и комфортно. В центре ледовой арены стоит живая ель, по периметру ледяные скульптуры в виде собак. Отдельно огорожено место для тех, кто только учится стоять на коньках.

Здесь же работает и ярмарка. Тем, кто замерз, предлагают согреться чаем и горячими вафлями.

В самом ледовом городке «Перммяч» развлечений тоже достаточно. Главное, конечно, ледяные горки самых разных форм и размеров.

Ледовый городок «Перммяч» посвящен Чемпионату мира по футболу в России в 2018 году. Комплекс представляет собой «футбольную планету», а внутри уже появляется поле для мини-футбола. Во время новогодних каникул здесь будут проходить матчи, а также начнет свою работу первая в России зимняя «Школа болельщиков». 3 января днем мастер-классы проведут спортсмены «Амкара» и женского футбольного клуба «Звезда-2005». Главным событием вечера станет огненное шоу.