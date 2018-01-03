В Перми проверят качество уборки снега

В новогодние праздники власти Перми проверят качество уборки снега. Будут проверены не только центральные улицы, но и дворовые территории. С 9 января к проверкам присоединится и вновь созданная административно-техническая инспекция при МКУ «Пермблагоустройство». На первом этапе инспекторы будут работать только на территории центрально-планировочного района – в Ленинском районе, центральных частях Дзержинского и Свердловского района.