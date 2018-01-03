Убийце-педофилу вынесли приговор

Краевой суд признал 30-летнего уроженца Краснокамска Юрия Тиунова виновным в совершении семи особо тяжких преступлений в отношении 6 малолетних детей и приговорил его к пожизненному сроку. Злоумышленника удалось задержать в Оренбурге, там он похитил 12-летнюю школьницу. Ребенка удалось спасти. На первом же допросе мужчина сознался сразу в нескольких громких преступлениях.

Дело педофила оказалось целым клубком преступлений: проверив биологические образцы Тиунова, Следственный комитет установил: в 2011 году он надругался над мальчиками 7 и 11 лет в родном Краснокамске. В 2013-м город шокировала другая новость - не дойдя до дома 100 метров, пропал второклассник Кирилл У.

Игорь Денисов, руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пермскому краю: "В ходе одного из нападений погиб первоклассник - житель города Краснокамска. Причастность виновного к совершению иных преступлений, в совершении которых он признан виновным, подтверждается материалами уголовного дела, в том числе заключениями генотипоскопических экспертиз".

29-летнего жителя Краснокамска задержали в начале года при попытке похитить в Оренбурге 12-летнюю школьницу. Он затолкал девочку в машину и увёз в неизвестном направлении. Школьница из багажника смогла позвонить маме. В итоге Тиунова задержали волонтёры. Правоохранители установили: в этот же день преступник пытался силой затащить в машину ещё двух девочек. Поверить в вину своего сына Владимир Григорьевич отказывается - он также присутствовал на оглашении приговора.

Владимир Тиунов, отец осужденного Юрия Тиунова: "Он сразу сказал: ничему не верьте к Оренбургу там тоже частично, ничего непонятно".

Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. Как заявили в краевом суде, это сделано для того, чтобы не тревожить родных пострадавших детей и погибшего Кирилла У. Но все же на оглашение приговора мама мальчика пришла - и сделала шокирующее заявление журналистам.

Мама Кирилла Усольцева: "Наш сын живой, иначе нас бы так не заставляли поверить в то, что он мертвый, мы его как искали, так и будем продолжать искать".

Тело Кирилла было найдено в теплице на даче Тиуновых - место указал сам подсудимый в ходе следственного эксперимента.

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза признала педофила вменяемым. Он подлежит уголовной ответственности.

В итоге суд решил отправить Тиунова в колонию строгого режима отбывать наказание пожизненно.