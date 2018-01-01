С Новым годом, Пермь!
Новогодняя программа пермской студии телевидения. Здесь самые успешные рассказывают о своих достижениях. Здесь самые счастливые делятся своим настроением. Пермяки поздравляют друг друга с Новым годом.
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Новогодняя программа пермской студии телевидения. Здесь самые успешные рассказывают о своих достижениях. Здесь самые счастливые делятся своим настроением. Пермяки поздравляют друг друга с Новым годом.
Новый 2018 год в Перми
В новогоднюю ночь над эспланадой прогремят два праздничных фейерверка.
|смотреть видео читать31.12.2017 в 15:19
100-процентный Новый год: обзор праздничных мероприятий
Начинают работу ярмарки, центральный ледовый городок и множество других развлечений и праздничных изюминок.
|смотреть видео читать31.12.2017 в 12:08
В новогоднюю ночь в Перми ограничат движение транспорта
Парковать автомобили на эспланаде в новогоднюю ночь будет запрещено.
|смотреть видео читать31.12.2017 в 10:08
С января вырастет стоимость проезда в электричках
С 2018 года тарифы на перевозку пассажиров в пригородном железнодорожном транспорте проиндексируют на 3%.
|читать30.12.2017 в 16:45
В праздники изменится график выдачи пенсий
В январе следующего года почтальоны будут разносить пенсии с 3 числа.
|читать30.12.2017 в 13:32
Деда Мороза завалили письмами
В Великий Устюг из Перми отправляется около двух тысяч писем.
|читать30.12.2017 в 10:29
Михаил Бабич поздравил жителей Приволжского федерального округа с Новым годом
Полпред президента России в ПФО Михаил Бабич поздравил жителей округа с наступающим Новым годом.
|читать29.12.2017 в 17:14
«Движение вверх»: о славных страницах советского спорта
В центре внимания - легендарный матч между советскими и американскими баскетболистами на Олимпиаде в Мюнхене в 1972-м.
|смотреть видео читать29.12.2017 в 12:03
Земляки, нужно новогоднее чудо!
Маленькому пермяку Тиме Чистякову срочно требуется помощь земляков.
|смотреть видео читать29.12.2017 в 11:00
Фея-крёстная Клара Новикова приехала в Пермь за подарками
В Серебронике приготовили 10 новых серебряных коллекций к Новому году.
|смотреть видео читать28.12.2017 в 14:20
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