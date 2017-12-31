100-процентный Новый год: обзор праздничных мероприятий

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← В новогоднюю ночь в Перми ограничат движение транспорта

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Пермь стала новогодней на все сто процентов. Начинают работу ярмарки, центральный ледовый городок и множество других развлечений и праздничных изюминок.

Большой снежный мишка обосновался на перекрестке Ленина и Борчанинова. Сразу за ним новогодняя ярмарка на площади перед Театром-Театром. Купить можно товары, сделанные своими руками. Для души, на новогодний стол и в подарок.

На центральном катке  со своими коньками выход бесплатный. Уровень льда здесь выше уровня асфальта сантиметров на 40. А это значит, что такую толщу даже небольшой плюс вряд ли возьмет.

Самое главное - открывается ледовый городок на эспланаде. 

После 1 января пара дней передышки. Можно будет просто прогуляться по городку или покататься с горок. А с третьего января - все по-новой. Заработает приемная Деда Мороза, состоится файер-шоу, выступит уличный театр Снежинки.

Александр Лесников, генеральный директор агентства социокультурных проектов г. Перми: "С 1 января ледовый городок начинает работать в штатном режиме, будет работать ежедневно, режим работы с 10.00 до 22.00 в каникулы и выходные, в будние дни - с 12.00 до 22.00 часов. Исключения - те дни, когда не позволят работать погодные условия – от -4 и выше".

Тем, кто встретить 2018-й планирует в ледовом городке, необходимо помнить - движение транспорта ограничат. Нельзя будет парковаться вокруг трех центральных кварталов. Движение транспорта, исключая трамвай, будет запрещено по Ленина, Попова, Борчанинова и Осинской. Автобусы пойдут в объезд по Луначарского и Екатерининской. Запрет распространяется на время с 23.00 вечера 31 декабря до 5.00 утра 1 января. А с 22.00 до 1.00 в новогоднюю ночь общественный транспорт возьмет тайм-аут.

Анатолий Путин, начальник МКУ «Городское управление транспорта»: "31 декабря отправления до 22.00 вечера будут выполнены. Если автобус отправляется с конечной остановки в 21.59, он выполнит свой рейс полностью. Это не значит, что начиная с 22.00 вечера ни одного автобуса, трамвая, троллейбуса не останется на линии, они будут заканчивать те рейсы, которые они начали ранее".

А вот чем можно наслаждаться и сейчас и все праздники - новым светомузыкальным шоу на набережной или новогодней подсветкой в любом районе города.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 31.12.2017 в 12:08 в рубрике - Вести Пермь

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