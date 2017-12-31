Новый 2018 год в Перми

В Новогоднюю ночь в ледовом городке «Перммяч» будет представлена шоу-программа, которая продлится до 04:00.

В эту ночь праздничная программа будет посвящена футбольной тематике. Зрители вместе с лучшими артистами и творческими коллективами города Перми совершат путешествие по «футбольной планете», встречая Новый год в традициях разных стран. Во время праздничной программы можно будет выиграть футбольные мячи с автографами игроков футбольного клуба «Амкар» и женского футбольного клуба «Звезда-2005», а также множество других приятных призов от партнеров проекта. В Новогоднюю ночь в ледовом городке все гости соберутся в большой «Хоровод болельщиков». В честь Нового 2018 года над эспланадой прогремят два праздничных фейерверка: в 00:00 и более продолжительный в 02:00. С 03:00 до 04:00 на эспланаде пройдет зимний open-air совместно с главным информационным партнером проекта «Европой Плюс Пермь».

Входы в ледовый городок будут организованы со стороны улиц Ленина, Попова и Петропавловской. На территории новогоднего комплекса действует запрет на алкоголь, проход в состоянии алкогольного и иного опьянения также запрещен. Катание на горках в Новогоднюю ночь будет запрещено в связи с требованиями безопасности.

Для удобства жителей работа общественного транспорта в Новогоднюю ночь будет продлена.