В новогоднюю ночь в Перми ограничат движение транспорта
Парковать автомобили на эспланаде в новогоднюю ночь будет запрещено. Это касается улиц вокруг трех центральных кварталов, ограниченных улицами Крисанова, Куйбышева, Ленина и Петропавловской. Рядом должны будут установить соответствующие временные знаки дорожного движения. Добраться до самого центра можно будет только на трамвае.
В новогоднюю ночь перекроют движение всего транспорта
- с 23.00 31 декабря до 5.00 1 января закроют:
- - улицу Ленина (от улицы Куйбышева до улицы Крисанова),
- - улицу Попова (от Петропавловской до Екатерининской),
- - улицу Борчанинова (от Екатерининской до Петропавловской),
- - улицу Осинская (от Советской до Петропавловской).
Также для всех видов транспорта, кроме общественного, закроют:
- - улицу Попова (от Петропавловской до Монастырской),
- - улицу Петропавловскую (от Крисанова до Куйбышева).
На время второго фейерверка с 2.00 до 2.15 приостановят движение всего транспорта на двух участках:
- - улицы Попова (от Петропавловской до Монастырской),
- - улицы Петропавловской (от Борчанинова до Куйбышева).
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