В новогоднюю ночь в Перми ограничат движение транспорта

Парковать автомобили на эспланаде в новогоднюю ночь будет запрещено. Это касается улиц вокруг трех центральных кварталов, ограниченных улицами Крисанова, Куйбышева, Ленина и Петропавловской. Рядом должны будут установить соответствующие временные знаки дорожного движения. Добраться до самого центра можно будет только на трамвае.

В новогоднюю ночь перекроют движение всего транспорта

- с 23.00 31 декабря до 5.00 1 января закроют:

- улицу Ленина (от улицы Куйбышева до улицы Крисанова),

- улицу Попова (от Петропавловской до Екатерининской),

- улицу Борчанинова (от Екатерининской до Петропавловской),

- улицу Осинская (от Советской до Петропавловской).

Также для всех видов транспорта, кроме общественного, закроют:

- улицу Попова (от Петропавловской до Монастырской),

- улицу Петропавловскую (от Крисанова до Куйбышева).

На время второго фейерверка с 2.00 до 2.15 приостановят движение всего транспорта на двух участках: