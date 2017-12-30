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Прогноз погоды на новогодние каникулы

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Густая дымка, окутавшая во второй половине дня практически всю Пермь, оказалась обыкновенным туманом. Синоптики пояснили, что воздушные массы, которые пришли в регион, имеют положительную температуру и высокую влажность. Над снежным покровом происходит остывание, в результате чего и образуется густой туман. Явление, по словам специалистов, для зимы достаточно аномальное. Но если произошло, значит крепких морозов в ближайшие несколько дней ждать не стоит. А вот снег может пойти.

Андрей Шихов, сотрудник ГИС-центра ПГНИУ: "Неделя будет стабильно теплой и комфортной с температурой минус пять, минус восемь градусов. В отдельные дни, возможно, ближе к нулю. Это намного выше нормы, чем обычно в этот период бывает. И тем более, теплей, чем в прошлом году было, во второй половине новогодних каникул, когда были достаточно сильные холода".

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 30.12.2017 в 12:00 в рубрике - Вести Пермь

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