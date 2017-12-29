Ледовое преображение
Ледовые городки запустили в работу сразу три района Перми.
Пермяки могут оценить по достоинству ледовое преображение сразу трех городских парков. В Закамске в парке «Счастье есть» посетители переносятся в сказку «Алиса в стране чудес».
Все скульптуры выполнены в стилистике всеми любимой сказки. К примеру, трон королевы, на котором каждый хочет сделать памятную фотографию. В парке есть несколько горок. Они не такие большие, предназначены для детей помладше. Первые посетители уже оценили ледовый городок по достоинству.
В Саду имени Миндовского, который находится на улице Мира в Индустриальном районе, распустился самый настоящий аленький цветочек из сказки Сергея Аксакова. В вечерние часы сад будет преображаться яркими иллюминациями, переливаться праздничным освещением.
В Парке имени Чехова в Орджоникидзевском районе гостей встречает самый настоящий Дед Мороз, который сидит на троне и раздает всем детишкам подарки. Этот парк превратился в настоящий Северный полюс с его сказочными персонажами. Выполнен он по мотивам известного мультика «Умка ищет друзей». А гостей здесь ждут многочисленные горки, лабиринты, ловушки. Все красиво украшено гирляндами и иллюминациями. Насладиться горками можно будет в течение всей зимы. В новогоднюю ночь здесь подготовлена шоу-программа, в последующие праздники тоже для гостей будет масса приятных сюрпризов.
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