В Перми прошел новогодний бал цветов
Настоящий бал цветов прошел в Перми.
Элегантные бальные платья, брошки, аксессуары, смокинги. Гости спортивного комплекса имени Сухарева перенеслись в эпоху самых настоящих балов. А самым главным украшением вечера стали небольшие цветочные букеты и венки. Именно они определили тематику праздника – бал цветов.
В этом году новогодний бал юбилейный – пятый. В этот раз он объединил не только педагогов образовательных учреждений, но и работников сфер культуры и спорта. Организаторы постарались на славу - в воздухе царит по-настоящему праздничное настроение.
Алла Червонных, директор школы №22, организатор бала, отмечает: "Это нас объединяет и дает импульс для работы в новом учебном году. Мы заряжаемся энергетикой друг друга!".
Танцевальная программа насыщенна. По традиции участники бала исполнят полонез – медленный фигурный переходный вальс, фокстрот, блюз, польку и даже бачату.
Организаторы попытались воссоздать атмосферу классического бала со своими традициями. Во главе распорядитель бала следит за выполнением программы, объявляет танцы и поддерживает атмосферу.
Репетировали показательные танцы участники с ноября под руководством профессиональных хореографов. Но даже у тех, у кого столько времени на подготовку не было, смогли накануне познакомиться с танцами на специальных мастер-классах. Дам и кавалеров на празднике поприветствовала заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева.
У гостей была возможность принять участие в флешмобе и станцевать сальсу. Несколько танцев можно было станцевать в свободной форме.
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