«Движение вверх»: о славных страницах советского спорта

Как и по всей стране, на пермские киноэкраны вышла очередная эпичная картина о славных страницах советского спорта. 1970-й год - в сборной СССР по баскетболу сменяется главный тренер, и у команды появляется цель - обыграть непобедимых американцев на Олимпиаде в Мюнхене в 1972-м. Судьбу этого поистине исторического матча решили три последние секунды, а сама игра навсегда заняла почетное место в летописи славы мирового баскетбола. В Перми первые зрители могли увидеть фильм накануне днем, но основной поток в кинотеатрах ожидают в выходные и последующие новогодние каникулы.