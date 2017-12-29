Земляки, нужно новогоднее чудо!

Еще одному маленькому пермяку срочно требуется помощь земляков. Тима Чистяков нуждается в индивидуальном лечении. Ему 5 лет, у него очень хрупкие кости и много сопутствующих заболеваний. Средства для лечения собирают по всей стране. Осталось еще чуть более 30 тысяч.

Пускай гипс не дает подняться с дивана, но к Новому году Тима Чистяков готовится, как любой другой пятилетний мальчик. С рождения врачи ставят ему диагнозы один страшнее другого, но это совсем не мешает строить большие планы на будущее.

Тимофей Чистяков: "Кем я хочу стать? Сначала хоккеистом, а потом пожарным, потом военным".

Скучать не дает еще и сестра двойняшка. Арина даже гипс может сделать предметом для творчества.

Сразу после рождения у Тимы удалили спинномозговую грыжу. Но злоключения на этом не закончились - у ребенка обнаружили редкий порок развития позвоночника. Дальше начались проблемы с суставами. Из-за хрупкости костей только в последний год было 5 переломов. В свои 5 лет мальчик перенес 15 сложнейших операций. И при этом ничуть не потерял радость жизни.

Татьяна Чистякова: "Очень активный, любознательный, общительный, в больницах у нас очень быстро появляются друзья, с которыми мы потом поддерживаем отношения. Всех помнит на удивление".

Врачи обнаружили у мальчика сразу несколько патологий, каждая из разных отделов медицинской науки. Так что и к лечению необходимо привлекать разных специалистов.

Наталия Белова, заведующая отделением врожденных патологий клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва): «Наша междисциплинарная команда врачей определит, какие задачи в случае Тимофея нужно решать в первую очередь. Мы проведем полное обследование и назначим необходимое лечение».

Стоимость лечения 658 тысяч рублей. Для семьи Чистяковых на сегодня это неподъемная сумма. На помощь приходят посетители сайта Русфонд. До Нового года осталось собрать всего 33 тысячи.

Совершить свое новогоднее чудо сегодня может каждый. Для этого совсем не надо ждать Деда Мороза. Достаточно обычного телефона, стоит только отправить с него сообщение.

СМС можно отправить на короткий номер 5542 со словом Дети - стоимость сообщения 75 рублей. Владельцы смартфонов могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи - на сайте Русфонда.