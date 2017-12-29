Глава Прикамья подвел итоги года

В Органном зале Пермской филармонии губернатор Прикамья Максим Решетников говорил об итогах года. Приглашены были главы муниципалитетов и депутаты, врачи и ученые, спортсмены и предприниматели. Кстати, многие из них на встрече были отмечены отдельно. В частности благодарственные письма получили Евгений Тверетинов, отметивший 40-летие творческой деятельности и Сергей Иванов, автор гимна Пермского края, официально принятого в этом году.

30 тысяч детей родились в крае в уходящем году, в 12 территориях отремонтировали поликлиники, открыли новый терминал аэропорта, провели Чемпионат мира по летнему биатлону, и конечно, познакомили президента с пермским роботом, а на самом деле с целой отраслью, передовой и приоритетной. А еще у власти появился инструмент двусторонней связи с людьми - сейчас на портале «Управляем вместе» зарегистрированы 26 тысяч пользователей.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Это всего лишь первый этап. Это только этап по пилотным поликлиникам. Надо сделать так, чтобы жители каждого района каждый раз, приходя в поликлинику, видели эти изменения. Да и в любом итоге, которые были названы, везде есть определенная недосказанность - это всего лишь этап. У нас есть планы, нам надо двигаться дальше, нам есть над чем работать".