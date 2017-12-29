На пермской набережной ожили сказы Бажова

Главный ледовый городок на эспланаде в Перми откроют 30 декабря. А на набережной уже этим вечером вовсю царит атмосфера праздника. Светомузыкальное шоу «ЦветСвет» станет визитной карточкой новогодней Перми на все каникулы.

Райские птички запели в ротонде буквально пару дней назад. Но говорят, здесь уже сделано не одно предложение руки и сердца. Это часть большого светомузыкального шоу «ЦветСвет» на набережной, главное в котором – огромные картины по мотивам сказов Бажова.

Теперь на набережной витает атмосфера таинственности - прямо как в слегка мрачноватых «Хозяйке медной горы» или «Малахитовой шкатулке». Обратная сторона всей красоты - сложнейшие технические решения. Одних только проекторов вывешено 27 штук.

Константин Кирпичев, художник по свету проекта «ЦветСвет»: "Километры проводов, огромное количество световых приборов, звуковые приборы, колонки, мультимедийные, сервера стоят. Все управляется с одного центра".

Сегодня открытие, первый день работы. Посетителей уже много. Побывали здесь и первые лица края и города. Губернатор Максим Решетников прогулялся по спуску и променадной части, а чуть ранее по ледовому городку. Здесь идут последние приготовления перед открытием.

В ледовом городке каждый объект подсвечен цветами флага той страны, которая когда-либо принимала Чемпионат мира по футболу. Например, эта горка Тореро, соответственно, и цвета здесь испанские.

Тема спортивная, приурочено оформление к Чемпионату мира по футболу. Название городка «Перммяч», 16 объектов, 22 горки, использовано 2 тысячи кубометров льда. Для пермяков мир ледовых скульптур откроется 30 декабря. Кроме горок можно будет отправить поздравление близким из специальных инфокиосков.

На эспланаде в Новый год откроется еще и каток с хоккейной коробкой рядом. Вместе с городком это займет сразу 3 центральных квартала Перми.