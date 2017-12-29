Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Такое разное «Русское Заполярье»

Глава Прикамья подвел итоги года →

На пермской набережной ожили сказы Бажова

смотреть видео

набережная

Главный ледовый городок на эспланаде в Перми откроют 30 декабря. А на набережной уже этим вечером вовсю царит атмосфера праздника. Светомузыкальное шоу «ЦветСвет» станет визитной карточкой новогодней Перми на все каникулы.

 Райские птички запели в ротонде буквально пару дней назад. Но говорят, здесь уже сделано не одно предложение руки и сердца. Это часть большого светомузыкального шоу «ЦветСвет» на набережной, главное в котором – огромные картины по мотивам сказов Бажова.

Теперь на набережной витает атмосфера таинственности - прямо как в слегка мрачноватых «Хозяйке медной горы» или «Малахитовой шкатулке». Обратная сторона всей красоты - сложнейшие технические решения. Одних только проекторов вывешено 27 штук.

набережная

Константин Кирпичев, художник по свету проекта «ЦветСвет»: "Километры проводов, огромное количество световых приборов, звуковые приборы, колонки, мультимедийные, сервера стоят. Все управляется с одного центра".

Сегодня открытие, первый день работы. Посетителей уже много. Побывали здесь и первые лица края и города. Губернатор Максим Решетников прогулялся по спуску и променадной части, а чуть ранее по ледовому городку. Здесь идут последние приготовления перед открытием.

В ледовом городке каждый объект подсвечен цветами флага той страны, которая когда-либо принимала Чемпионат мира по футболу. Например, эта горка Тореро, соответственно, и цвета здесь испанские.

набережная

Тема спортивная, приурочено оформление к Чемпионату мира по футболу. Название городка «Перммяч», 16 объектов, 22 горки, использовано 2 тысячи кубометров льда. Для пермяков мир ледовых скульптур откроется 30 декабря. Кроме горок можно будет отправить поздравление близким из специальных инфокиосков. 

На эспланаде в Новый год откроется еще и каток с хоккейной коробкой рядом. Вместе с городком это займет сразу 3 центральных квартала Перми. 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 29.12.2017 в 09:15 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Такое разное «Русское Заполярье»

«Зимняя сказка»: Любовь способна творить чудеса

Фея-крёстная Клара Новикова приехала в Пермь за подарками

Помощь придет вовремя

В День спасателя с оторвавшейся льдины сняли четырех рыбаков

Кого позвали на Губернаторскую ёлку

Осторожно: мокрый снег!

Пермские дайверы нарядили подводную елку

В Перми царит новогоднее настроение

Фестивальный дом превратился в «Волшебную страну»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Такое разное «Русское Заполярье»

Глава Прикамья подвел итоги года →

Обратите внимание

в Перми

Глава Прикамья подвел итоги года

В Органном зале Пермской филармонии губернатор Прикамья Максим Решетников говорил об итогах года.
смотреть видео читать29.12.2017 в 10:25
Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть

На пермской набережной ожили сказы Бажова

Светомузыкальное шоу «ЦветСвет» станет визитной карточкой новогодней Перми на все каникулы.
смотреть видео читать29.12.2017 в 09:15
Метки: в Перми, Культура, Общество

Такое разное «Русское Заполярье»

Выставка, посвященная культуре и традициям народов Севера, открылась в Центральном выставочном зале Перми.
смотреть видео читать28.12.2017 в 17:40
Метки: в Перми, Общество, Культура

Отдыхать так отдыхать!

В этом году около 1 700 000 тысяч людей примут участие в праздничных мероприятиях по всей территории региона.
читать28.12.2017 в 16:40
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

В Новый год, под Рождество...

Дом Смышляева продолжает цикл литературных экскурсий. Как в Перми встречали Новый год 100 лет назад?
читать28.12.2017 в 16:06
Метки: в Перми, Культура, Общество

В России

Фея-крёстная Клара Новикова приехала в Пермь за подарками

В Серебронике приготовили 10 новых серебряных коллекций к Новому году.
смотреть видео читать28.12.2017 в 14:20
Метки: в Перми, В России, Общество

Выборы президента: началась регистрация кандидатов

Кампания по выборам Президента Российской Федерации вступает в следующий этап - начинается регистрация кандидатов.
читать28.12.2017 в 13:06
Метки: в Перми, В России, Выборы

Ты супер! «Губаха-парень» выступит в новогоднем ТВ-шоу

«Губаха-парень» Кирилл Есин выступит в новогоднем шоу канала НТВ.
смотреть видео читать28.12.2017 в 12:08
Метки: в Перми, В России, Общество

«Налоговая амнистия» коснётся более 1 миллиона предпринимателей

Государственная Дума России приняла ряд важных законопроектов, касающихся налогового законодательства.
читать28.12.2017 в 09:12
Метки: в Перми, В России, Экономика, Деньги

В Пенсионном Фонде рассказали об изменениях в выплате пенсий с 1 января 2018 года

Изменения коснутся размера пенсий, порядка их начисления, а также сроков выплаты
смотреть видео читать27.12.2017 в 12:44
Метки: Деньги, В России
Лента новостей RSS каналы

Глава Прикамья подвел итоги годаГлава Прикамья подвел итоги года

На пермской набережной ожили сказы БажоваНа пермской набережной ожили сказы Бажова

Такое разное «Русское Заполярье»Такое разное «Русское Заполярье»

Отдыхать так отдыхать!Отдыхать так отдыхать!

В Новый год, под Рождество...В Новый год, под Рождество...

Новогодние приключения в ХохловкеНовогодние приключения в Хохловке

«Зимняя сказка»: Любовь способна творить чудеса«Зимняя сказка»: Любовь способна творить чудеса

Новый год начнется с премьерыНовый год начнется с премьеры

Фея-крёстная Клара Новикова приехала в Пермь за подаркамиФея-крёстная Клара Новикова приехала в Пермь за подарками

Выборы президента: началась регистрация кандидатовВыборы президента: началась регистрация кандидатов

Помощь придет вовремяПомощь придет вовремя

Ты супер! «Губаха-парень» выступит в новогоднем ТВ-шоуТы супер! «Губаха-парень» выступит в новогоднем ТВ-шоу

В День спасателя с оторвавшейся льдины сняли четырех рыбаковВ День спасателя с оторвавшейся льдины сняли четырех рыбаков

Кого позвали на Губернаторскую ёлкуКого позвали на Губернаторскую ёлку

Новый год с огонькомНовый год с огоньком

Прикамские бабушки с компьютером на «ты»Прикамские бабушки с компьютером на «ты»

Осторожно: мокрый снег!Осторожно: мокрый снег!

Зимние забавы: каток, горки и школа болельщиковЗимние забавы: каток, горки и школа болельщиков

«Налоговая амнистия» коснётся более 1 миллиона предпринимателей«Налоговая амнистия» коснётся более 1 миллиона предпринимателей

Пермские дайверы нарядили подводную елкуПермские дайверы нарядили подводную елку

В Перми царит новогоднее настроениеВ Перми царит новогоднее настроение

Фестивальный дом превратился в «Волшебную страну»Фестивальный дом превратился в «Волшебную страну»

27 декабря - День спасателя27 декабря - День спасателя

Пельмени лепить - не дрова рубить!Пельмени лепить - не дрова рубить!

Новогодний стол: Как задобрить Золотую Собаку?Новогодний стол: Как задобрить Золотую Собаку?

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru