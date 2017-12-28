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← «Зимняя сказка»: Любовь способна творить чудеса

Такое разное «Русское Заполярье»

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Региональная художественная выставка, посвященная культуре и традициям народов Севера, открылась в Центральном выставочном зале Перми. Художники из разных регионов создали образ особого мира, где мифы и легенды вплетаются в повседневность современности. 

 

Художники севера и те, кто на этот север приехали в качестве туристов, видят Заполярье по-разному. Работы коренного населения яркие, сочные, тёплые. Всё потому что они показывают и рассказывают о праздниках и тёплом времени года в этом суровом климате. Художников извне привлекают совсем другие обстоятельства.

 Дмитрий Пермяков,  художник: "Я хотел показать именно образ севера, он не такой яркий, красочный и цветной. В основном задача была именно в жанровых картинах все это передать".

север

 Дмитрий с коллегами пытался передать, насколько тяжело живётся людям в таких условиях. Насколько их реальность не похожа на нашу. Именно поэтому его работы вошли в эту выставку.  В контексте экспозиции Заполярье выступает не как географическое понятие, а, скорее, философское.

Помимо картин в экспозиции представлены костюмы локальных групп  ханты и  финно-угорских народов, орнаменты традиционной вышивки, предметы декоративно- прикладного искусства, отражающие быт и культуру  коренных северных жителей. Всего более ста экспонатов.

Русское Заполярье

 Выставка "Русское Заполярье" очень хорошо показывает разные грани жизни на севере. А также, насколько хрупка жизнь среди суровой природы, бескрайних лесов  и короткого светового дня, и какая мощная сила духа эту жизнь поддерживает.

 

 

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 28.12.2017 в 17:40 в рубрике - Вести Пермь

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