«Зимняя сказка»: Любовь способна творить чудеса

Пермский театр юного зрителя представил премьеру - «Зимнюю сказку» по пьесе «Принцесса Осень» российского драматурга Виктора Ольшанского. Это история о человеческой храбрости и торжестве любви, способной творить чудеса.

Принц Марк XIII должен одолеть чары злого колдуна Бородатого - и тогда четыре принцессы Весна, Лето, Зима и Осень, которых заколдовал злой волшебник, вернутся к своим родителям. Ну а пока они хранятся в темном и пыльном ящике в образе кукол.

По законам сказки главный герой, которого играет Кирилл Лепихин, не только приведет всю историю к счастливому финалу, но и найдет свою любовь.

Основной для новогодней сказки в ТЮЗе послужила пьесса Виктора Ольшанского с парадоксальным названием «Принцесса Осень». Основное действие в спектакле происходит именно зимой, под Новый год.

Анна Михайлова, актриса ТЮЗа, рассказывает: "Когда я прочитала пьесу, мне было сложно как-то сопоставить Новый год и эту сказку - и всё-таки режиссёр и вся постановочная команда и главное музыка создали мир волшебства в преддверии Нового года".

Режиссёр постановки Борис Гуревич из Санкт-Петербурга. Новогодних спектаклей не ставил никогда, да и со сказками работал редко. Перед премьерой волновался жутко.

Борис Гуревич, режиссёр, делится впечатлениями: "Волновались все, одна актриса мне сказала - трясусь сегодня так, что аж шпилька в голову не входит".

Несмотря на своё волнение, артисты смогли подарить маленьким зрителям в этот вечер ощущение настоящей сказки. Тем более, что сегодня это были дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

После волшебного представления каждый ребёнок получил вкусный и полезный подарок от театра, спонсоров и просто неравнодушных людей.