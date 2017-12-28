Фея-крёстная Клара Новикова приехала в Пермь за подарками

Пермские ювелиры-дизайнеры вновь заманили в Пермь известную юмористку Клару Новикову. Вот уже несколько лет перед Новым годом она приезжает в Пермь за подарками для себя и своих близких - именно за украшениями.

Последние штрихи на свое ювелирное изделие Кристина Журавских наносит очень аккуратно. Коллекционный камень «кварц волосатик» опутывают тонкие серебряные нити паутины, похожие на лучи солнца. Именно поэтому кольцо и назвали «летней песней».

Это кольцо авторское и пока в единственном экземпляре, в дизайн студии Главного серебряного магазина Сереброника и у него уже есть хозяин. Ювелирное изделие изготовили специально для народной артистки России - Клары Новиковой.

В этом магазине Клару Новикову называют феей крестной, именно она вдохновила создателя ювелирной компании Сереброника на открытие необычной дизайн студии, на зеленой туристической линии в особняке купца Гаврилова. Как правило только здесь можно найти эксклюзивные вещи.

После концерта прямо в ювелирный салон. Звезда отечественной эстрады Клара Новикова выбирает украшение для себя и своих близких к Новому году. Здесь есть из чего выбрать - тысячи уникальных украшений, напоминающих произведения искусства.

Уже сейчас вас ждут в Серебронике 10 новых серебряных коллекций Нового года.

В завершение визита - еще один подарок - серебряная ложка с гранатом, который считается талисманом для творческих людей. Клара Новикова обещала брать подарок на все свои концерты.