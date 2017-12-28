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Помощь придет вовремя
Служба скорой медицинской помощи под Новый год получила новые машины.
Первыми до новеньких машин добираются их водители. Заглядывают под капот, проверяют - полноприводные ли, как обещали, остаются довольными. Дальше дело за самими медиками. Диагноз - в салоне Соболя есть все необходимое.
Станислав Климов, главный врач станции скорой помощи г. Кудымкар, рассказывает: "Есть все по списку: ИВЛ, ЭКГ, отсос, реанимационная сумка, сумка врача, шины, наборы жидкости, - машина соответствует всем требованиям, если раньше мы все это набирали, сейчас все на месте".
Еще несколько очень важных и удобных вещей для работы - проход между кабиной и салоном, хорошее освещение, глонасс, а встать внутри можно в полный рост. Кстати, просили именно такую модель - Соболь - он короче Газели, поэтому проходимость лучше.
Что касается удобства для пациентов, то в каждом автомобиле есть одеяло с электроподогревом, врачи говорят, это очень удобно, когда везешь пациента с ожогом или откуда-то из отдаленной территории.
Все новые машины разъедутся по районам Пермского края. Например, Кудымкар получил сразу три автомобиля. В распределении преимущество получили моногорода. Список нуждающихся территорий составлен по поручению главы региона Максима Решетникова.
Первое серьезное поступление карет скорой помощи было в июне 2017 года, тогда медики получили 25 новых автомобилей. Сегодня плюс еще 21. А в первых числах 2018 придут 9. И вертолет для санавиации.
Новые автомобили еще предстоит поставить на учет, уладить все формальности. На свой первый вызов они поедут уже в 2018 году, примерно через пару недель.
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