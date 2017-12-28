В День спасателя с оторвавшейся льдины сняли четырех рыбаков

В России отметили День спасателя. В Перми глава регионального МЧС утром собрал сотрудников, чтобы наградить и поблагодарить за работу. Но не тут-то было. Тревожный звонок сообщил, что в результате аварийного сброса на Камской ГЭС оторвало льдину с рыбаками.

Дежурство в профессиональный праздник для экипажа пожарного катера Вьюн впервые заканчивается реальной спасательной операцией. В декабре дальше профилактического ремонта дело обычно не идет, но здесь промедление смерти подобно. В русле реки показалась льдина с рыбаками.

Среагировали моментально, позвонили коллегам спасателям. Тут же выдолбили изо льда единственное плавсредство. Гребли поначалу веслами, но после того как одно сломалось об лед, в ход пошли обычные снеговые лопаты.

Пока не пришла помощь, на льдине четверо рыбаков проплыли около 50 метров. За этом время страху натерпелись, хотя на берегу чуствовали себя уже вполне уверенно.

Владимир Едигарев рассказывает: "Лед-то вроде нормальный, спокойный, я лет 30 здесь рыбачу, первый раз такое. Спасибо МЧС и скорой помощи, первый раз за всю жизнь пришлось поплавать".

По словам профессиональных спасателей, то что на этот раз даже никто не промок - скорее повезло. Зимняя рыбалка в районе сброса Камской ГЭС нередко заканчивается трагедией. Аварийный сброс воды в одночасье ломает даже самый толстый лед.

Юрий Губин, заместитель начальник ГИМС ГУ МЧС по Пермскому краю, отмечает: "Отрыв льда произошел по причине аварийного сброса воды, вода поднялась резко сантиметров на 40. Поэтому мгновенно льдина отломилась и отошла от берега".

Пока одни спасают, другие переходят к торжественным мероприятиям. День спасателя в России отмечают уже 27 раз, и каждый раз для виновников торжества это неизменно рабочий день.

Олег Попов, начальник ГУ МЧС по Пермскому краю, рассказывает: "Праздники накладывают на нашу службу определенный отпечаток, когда надо быть немножко более активным, надо быть более внимательным, надо более оперативно реагировать на все те происшествия, которые в праздники почему-то возрастают".

Что касается спасенных рыбаков, то и у них на эти праздники уже есть свои планы - рыбалка.