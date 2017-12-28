Кого позвали на Губернаторскую ёлку

На главную елку Пермского края приехали 650 мальчишек и девчонок со всего региона.

Хорошо учиться, не ругаться и быть просто хорошим человеком - вот, что, по мнению Деда Мороза, требуется от детишек, желающих попасть на главную Новогоднюю елку Пермского края. Ребята пошли еще дальше - весь год они участвовали в олимпиадах, побеждали в музыкальных и спортивных конкурсах. Так что подарок от главного зимнего волшебника заслужили точно.

В этом году приглашения на губернаторскую елку получили 650 ребят со всего края. Среди них и те, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Но атмосфера волшебного праздника сегодня точно одержала вверх над всеми превратностями судьбы .

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Впервые за многие годы мы сделали такую насыщенную программу еще до самой губернаторской елки - ребята посетят выставки музеи, в том числе главную выставку, которая сейчас у нас идет - «Россия - моя история».

По красной ковровой дорожке ко входу в театр оперы и балета ребят сопровождали ростовые куклы. В холле встречал Щелкунчик и аниматоры в компании с четвероногими друзьями.

Но главным подарком стала сказка - самая Новогодняя история про Щелкунчика и Мышиного короля в новой авторской версии Алексея Мирошнеченко. Действие «Щелкунчика» перенесено в Петербург 1892 года. Именно в этом году в Мариинском театре состоялась его мировая премьера. Раскрывать все интриги на предпремьерном показе артисты, конечно, не спешат. Больше отмечают свою ответственность на сцене перед особенными зрителями.

Сергей Мершин, солист Пермского Театра Оперы и Балета им. Чайковского, исполнитель роли принца в балете «Щелкунчик», отмечает: "Дети - это зритель очень эмоциональный, если им нравится - они будут хлопать, мы всегда знаем, что если приходят дети, это будут искренние эмоции!".

После спектакля каждый довольный зритель получил рюкзак с символикой Пермского края - внутри, традиционно, сладости и интеллектуальная игра.