Осторожно: мокрый снег!

Начавшееся потепление требует от прикамцев осторожности. В большинстве муниципалитетов края ожидается обильное выпадение мокрого снега, об этом сообщает "Гражданская защита". Такая погода будет характерна для ближайших суток. Главная опасность таится в возможном гололеде. Также возможно налипание снега на проводах с последующим обрывом, что также опасно.