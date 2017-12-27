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← В Перми царит новогоднее настроение

Пермские дайверы нарядили подводную елку

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дайверы елка

Пермские дайверы нарядили свою подводную елку. Собрались они в этом году в бассейне БМ, на дне которого и нарядили новогоднюю ель. Она была искусственной, а вот игрушки и мишура вполне обычные. В украшении новогодней красавицы могли принять участие все желающие, конечно, при наличии специальных навыков.

 

 

 

Метки: в Перми, Общество, Спорт

Опубликовано: 27.12.2017 в 18:29 в рубрике - Вести Пермь

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