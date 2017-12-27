Пермские дайверы нарядили подводную елку

Пермские дайверы нарядили свою подводную елку. Собрались они в этом году в бассейне БМ, на дне которого и нарядили новогоднюю ель. Она была искусственной, а вот игрушки и мишура вполне обычные. В украшении новогодней красавицы могли принять участие все желающие, конечно, при наличии специальных навыков.