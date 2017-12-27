Пермские дайверы нарядили подводную елку
Пермские дайверы нарядили свою подводную елку. Собрались они в этом году в бассейне БМ, на дне которого и нарядили новогоднюю ель. Она была искусственной, а вот игрушки и мишура вполне обычные. В украшении новогодней красавицы могли принять участие все желающие, конечно, при наличии специальных навыков.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми царит новогоднее настроение
Фестивальный дом превратился в «Волшебную страну»
Новогодний стол: Как задобрить Золотую Собаку?
Пермь выбрала тренера года
Сегодня в Перми открываются сразу три ледовых городка
В Пенсионном Фонде рассказали об изменениях в выплате пенсий с 1 января 2018 года
На улицы Перми высадился десант безопасности
В театре «У Моста» состоялась премьера спектакля «Зурикела»
Новогодний фейерверк: Концерт MARIMBAMIX в Перми
Международный Рождественский фестиваль в Перми продлится три недели
Добавить комментарий: