В Перми царит новогоднее настроение

Монтаж праздничной иллюминации в Перми завершен. Определены и лидеры конкурса на лучшее новогоднее убранство. Казалось бы, можно праздновать, но календарь не позволяет. Тем не менее, любоваться результатами труда никому не запрещено.

Ежедневно в Перми включается праздничное настроение. И ради того, чтобы сделать крутые новогодние фото, не грех и полные сапоги снега начерпать и ноги промочить.

Андрей Черемных и Мария Сухоева: "Самое главное, что в каждом районе можно найти такую светящуюся штуку, у которой здорово пофоткаться. Не только елки, но и какие то построения. Снег и цветные огоньки - это самое главное, это и есть Новый год".

В столице Прикамья в этом году поселились сразу два доисторических гиганта. Мамонт и мамонтенок теперь шагают на развязке Свиязева-шоссе Космонавтов. А у дома творчества «Губерния» Дед Мороз из ракеты разбрасывает подарки детям и взрослым.

Каждый день в 16.50 загораются все световые объекты в городе Перми, но мало кто задумывается, во сколько они выключаются, увидеть их можно и в 4.00 и в 5.00 ночи - работают они до самого утра.

Всего в городе 12 объемных световых фигур. Фонтаны, медведи, Дед Мороз в конной упряжке. Вывешено 600 светодиодных кронштейнов в форме сказочных фонариков, звезд или колец. Новые - на шоссе Космонавтов, Локомотивной, Энгельса и Малкова.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Мы продолжили системно оформлять город к Новому году. Появилась новая праздничная иллюминация на шоссе Космонавтов, появились новые фигуры слоны-мамонты, плюс ракета. Шикарно выглядит сейчас пространство набережной. И наши предприятия в этом тоже принимают активное участие".

Городская администрация поддерживает начинания промышленников и проводит конкурс на лучшее оформление. Нынче в нем 122 участника. Призы скорее символические - оргтехника и дипломы, важнее - имидж. Результаты уже подведены. И, хотя список победителей держится в секрете до официальной церемонии награждения, лидеры очевидны.

Сергей Попов, управляющий директор АО «ОДК-Пермские моторы»: "Когда задумывали этот проект, был «МиГ на взлете», к нему мы сделали красивую иллюминацию. Захотелось, чтобы еще была и взлетка. И это фактически взлетная полоса для нашего МиГа".

Или вот еще пример - торговый центр на Парковом. Каждый этаж уникален. Многие украшения сделаны руками сотрудников, и как говорят, с удовольствием. Что еще для праздника нужно - гирлянды в окнах и хорошее настроение - это уже дело каждого.