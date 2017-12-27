Накануне вечером, посетив пермский Фестивальный дом, можно было не только развлечься всей семьей, но и оказать помощь детям. Всю выручку, полученную с продажи билетов в «Волшебную страну», организаторы отправили на лечение нуждающимся ребятам.

Фестивальный дом превратился в «Волшебную страну», где каждый может совершить чудо. Здесь разместилась благотворительная ярмарка «Волшебство внутри». При входе работает банк, где деньги можно обменять на специального слоника, который может помочь спасти жизнь ребенка.

Благодаря такому слонику можно посетить разные интерактивные площадки. Например, на одной из площадок загадывают загадки. Здесь же можно принять участие в специальном тире. Стреляют в нем снежинками. Если удастся сорвать куш, можно выиграть дополнительных слоников, которые также можно потратить на что-то интересное.

Напоследок можно наложить заклинание на шоколадку, которая исполнит самое заветное желание в следующем году.

Но когда весь шоколад съеден и вы уверены, что ваше заветное желание в следующем году сбудется, можно купить сувенир на добрую память, который тоже, возможно, исполнит самое заветное желание какого-либо ребенка, а именно – стать здоровым.