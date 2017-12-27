Новогодний стол: Как задобрить Золотую Собаку?

В Перми открылся еще один магазин дальневосточных рыбных деликатесов. Китайцы уверены, что на новогоднем столе обязательно должна быть рыба. Она символ счастья, гармонии и достатка. Но рыба рыбе рознь.

Символ наступающего года, согласно восточному календарю - золотая собака. Ее статуэтку можно смело ставить в центре стола. Что касается новогодних блюд, то главным из них, например, в китайской культуре, считается рыба. Су-шеф Михаил Баталов советует хозяйкам не бояться экспериментировать с формой. Альтернативой традиционной сельди под шубой может стать, к примеру, салат со свежайшим лососем и авокадо.

На закуску тарталетки с красной икрой чавычи, в качестве главного блюда запеченная рыба, - рассказывает о своем новогоднем меню Наталья Акимова. К выбору морских деликатесов она подходит ответственно.

Наталья Акимова, покупатель:

- Замечательная просто продукция, очень люблю и всегда в больших объемах закупаю! Чавычу горячего копчения и еще палтус горячего копчения! Просто качественно очень!

Чавыча, белорыбица, кижуч, окунь, кумжа, горбуша холодного и горячего копчения, а еще кальмар, свежемороженый хек, конгрио и стейки для запекания. В Перми открылась четвертая лавка «Рыбак Камчатки».

Мария Губич, директор компании «Рыбак Камчатки»:

- Мы решили сделать пермякам новогодний подарок и открыли в Перми четвертый магазин «Рыбак Камчатки». В наших магазинах представлено больше 30 наименований дальневосточных рыб. Рыба коптится исключительно по старинным рецептам в печах из красного кирпича.

В приготовлении используют натуральную щепу яблони и ольхи, за счет этого морепродукты приобретают тонкий древесный аромат.

31 декабря все четыре рыбных лавки в Мотовилихинском, Свердловском, Ленинском и теперь еще и Индустриальном районах будут работать до последнего клиента.