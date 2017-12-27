Пермь выбрала тренера года

Под конец года награда дошла и до тех, кто до этого дня радовался лишь победам своих подопечных. Речь о тренерах. Заслуги их велики, дело расцветает в учениках, а сами они скромны, как никто. К таким выводам пришли наши коллеги, пообщавшись с некоторыми обладателями титула «Тренер года».

Кем бы они ни были вне зала, но по свистку все становятся единой командой. И пусть из-за травмы капитан «Спарты» пока сидит на скамейке запасных, это совсем не мешает мечтать о лиге Чемпионов.

Главным достижением «Спарты» в этом году стало третье место в первенстве России по мини-футболу. И тренер - сам еще студент Педагогического университета - все лавры готов отдать своим воспитанникам.

Антон Епанов, тренер команды СДЮШОР «Спарта»: "Что их отличает от других ребят, они все, грубо говоря, со двора. Все, что они умеют, они выгрызали, добивались этого сами. У них у всех такой характер, что они могут добиться всего".

В качестве еще одного достижения именно Антон Епанов становится победителем городского конкурса и заслуженно получает звание «Тренер года». За пять лет существования футбольной команды «Спарта» коллекция наград пополнилась самыми разнообразными кубками. И награда «За личное достижение» нашла в общем ряду достойное место. Но как признается главный герой, без воспитанников тренером года стать невозможно.

Премию вручают в нескольких номинациях. У каждого победителя свои достижения и свои секреты успеха. Андрей Газеев, тренер пятикратной чемпионки мира по самбо Марины Мохнаткиной, а количество призеров уже и не сосчитать.

Андрей Газеев, тренер по самбо: "Когда уже ребенок приходит в школу маленький, это уже наша работа тренерская заинтересовать ребенка, чтобы он сам захотел этим делом заниматься. Тренер должен быть авторитетом для ребенка".

Вместе с призом от города тренеры получают теперь еще и денежную премию. Впрочем, общественное признание здесь стоит дороже.