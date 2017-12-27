Сегодня в Перми открываются сразу три ледовых городка

27 декабря в городе официально открывают ледовые городки построенные на Эспланаде, в Парке "Счастье есть!" в Кировском районе на улице Маршала Рыбалко, в Орджоникидзиевском районе в парке имени Чехова. О том какие мероприятия пройдут в канун Нового года в городе Перми и как будет ходить общественный транспорт в новогоднюю ночь в видеоматериале "Вести Пермь"