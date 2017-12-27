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В Пенсионном Фонде рассказали об изменениях в выплате пенсий с 1 января 2018 года
На пресс-конференции Управления Пенсионного Фонда РФ в Пермском крае журналистам рассказали об изменениях размера пенсий, изменениях порядка начисления и сроках выплаты, которые произойдут в 2018 году. Подробнее в видеосюжете.
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