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На улицы Перми высадился десант безопасности
Сейчас Пермское Управление ГИБДД совместно со школьниками города проводит акцию, направленную на повышение безопасности дорожного движения. Об этом в видесюжете корреспондента Вести Пермь Артема Казина.
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