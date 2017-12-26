В театре «У Моста» состоялась премьера спектакля «Зурикела»
Лирическая комедия с грузинской самобытностью. В Пермском театре «У Моста» состоялась премьера спектакля «Зурикела» по мотивам романа «Я, бабушка, Илико и Илларион» Нодара Думбадзе. Поставил спектакль грузинский режиссёр Вахтанг Николава. Это теплый и светлый спектакль о самых простых человеческих переживаниях, из которых состоит жизнь каждого.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Новогодний фейерверк: Концерт MARIMBAMIX в Перми
Международный Рождественский фестиваль в Перми продлится три недели
Каждому Матроскину - по дяде Фёдору
Долгожданное расширение: В Перми реконструируют ул. Карпинского
Пермский атлет стал бронзовым призёром Чемпионата России
Пермь. Вести Спорт
Прикамских саночников отстранили от Олимпиады пожизненно
Новогодний тур в Великий Устюг обернулся драмой
Безопасный вклад: Как не лишиться своих накоплений?
В Цирке наступил Самый новогодний Новый год
Добавить комментарий: