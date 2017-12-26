В театре «У Моста» состоялась премьера спектакля «Зурикела»

Лирическая комедия с грузинской самобытностью. В Пермском театре «У Моста» состоялась премьера спектакля «Зурикела» по мотивам романа «Я, бабушка, Илико и Илларион» Нодара Думбадзе. Поставил спектакль грузинский режиссёр Вахтанг Николава. Это теплый и светлый спектакль о самых простых человеческих переживаниях, из которых состоит жизнь каждого.