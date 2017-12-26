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Новогодний фейерверк: Концерт MARIMBAMIX в Перми
«Новогодний фейерверк» - так называлась концертная программа, которую представил пермской публике Ансамбль ударных инструментов из Санкт-Петербурга MARIMBAMIX. Он был создан в 2011 году выпускниками оркестрового факультета Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Репертуар музыкантов разнообразен и включает в себя музыку различных эпох и направлений. Всё - от Баха до Чайковского, от классики до джаза - музыканты играют только на ударных инструментах.
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