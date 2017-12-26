Международный Рождественский фестиваль в Перми продлится три недели

В Перми стартовал 4-й международный Рождественский фестиваль. Он продлится три недели. За это время слушатели познакомятся с самыми разнообразными программами в исполнении прославленных солистов, вокалистов, известных органистов, инструментальных трио, ансамблей, оркестров и хоров не только Перми, но и других городов России, а также Белоруссии, Европы и Венесуэлы.

Симфонический оркестр Республики Татарстан и Александр Сладковский на сцене Большого зала филармонии чувствуют себя уже как дома. В Перми музыканты гости частые - здесь их знают и любят. Но открывать Рождественский фестиваль коллективу довелось впервые.

Александр Сладковский, народный артист РФ, художественный руководитель Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, отмечает: "Приезжать сюда в этот город для нас большое счастье. Венские вальсы, оперетты, такая легкая, предновогодняя, рождественская музыка и программа прекрасно вписывается в формат этого фестиваля".

Симфонический оркестр Татарстана вместе с солистами музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко отправились со слушателями в «Страну улыбок». Так неофициально ведущий вечера Юлиан Макаров назвал программу первого дня Рождественского фестиваля. Шедевры мировой оперы и оперетты прозвучали в исполнении сопрано Марии Пахарь и тенора Артёма Сафронова.

Рождественский фестиваль в Пермской краевой филармонии проводят в четвертый раз при поддержке краевого Министерства культуры. Это попытка объединить в одном музыкальном поле два христианских Рождества – католическое и православное, музыку светскую и храмовую. Среди участников – прославленные солисты-вокалисты, известные органисты, инструментальные трио, ансамбли, оркестры, хоры России, Белоруссии, Европы и Венесуэлы.

Галина Кокоулина, министр культуры Пермского края, рассказывает: "Министерство культуры за то, чтобы в этом фестивале участвовали не только коллективы Пермской краевой филармонии, но и коллективы учебных заведений, наших училищ, солисты Театра оперы и балета, потому как синтез искусств, сплочение творческих коллективов дает хороший продукт".

За час до открытия фестиваля рождественские сочинения Баха, Генделя, Чеснокова, Рахманинова и других композиторов прозвучали в Органном зале. Здесь с концертной программой выступил хор Пермской хоровой капеллы мальчиков, камерный оркестр Пермского Государственного института культуры, солисты Пермского театра оперы и балета и краевой филармонии.

Афиша Рождественского фестиваля насыщена и разнообразна как детскими, так и взрослыми программами. Например, 26 декабря впервые в Органном зале выступит «Российский квартет саксофонистов» , 27-го пермяки услышат необычное звучание гобоя в сочетании с вокалом, «Квартет Каравай» подарит своим поклонникам «Предкарнавальную ночь», а 31 декабря за несколько часов до Нового года в Большом зале филармонии ансамбль солистов «Хорус-квартет» представит премьеру «Новогодняя киномания-2».

Впервые пермяки могут поздравить любимых выдающихся музыкантов с праздниками. Для этого на любом концерте Рождественского фестиваля нужно взять специальную открытку и написать пожелания, например, Валерию Гергиеву, Владимиру Спивакову, Александру Сладковскому, опустить в ящик. Все письма передадут артистам лично в руки.

Для маленьких слушателей подготовили органную импровизацию на темы советского мультфильма-сказки «Снежная королева». Закроется фестиваль 14 января концертом Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема.