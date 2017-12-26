Каждому Матроскину - по дяде Фёдору

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В Перми прошел очередной «Котофест» - большой фестиваль для любителей животных. Неравнодушные пермяки смогли проявить себя на различных интерактивных площадках: порисовать, научиться делать украшения, попробовать сладости или обнять живую лису. Но самое главное, здесь можно взять домой кошку из приюта. Все животные привиты, здоровы и ждут своих хозяев. Так что недостатка в «добрых руках» на этот раз не было.
При этом «Котофест» остается благотворительной акцией. Все желающие могли подарить кошачьим приютам корм, подсыпку для туалета или клетки для переноски. Помощь волонтеров и живые деньги здесь также только приветствовались.
Галина Море, руководитель приюта «Матроскин»: "Самая большая и грандиозная цель – это, конечно, сбор средств на открытие большого нового приюта для кошек «Матроскин», потому что сейчас приют оказался в ситуации, что нас выселяют, собственно котикам некуда деться. Поэтому мы организовали «Котофест», чтобы объединить людей и сделать большое доброе дело".
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