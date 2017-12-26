Пермь. Вести Спорт

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- «Парма» в упорной борьбе проиграла первый матч четвертьфинала Кубка России.

- В Пермском УДС «Молот» пройдут отборочные матчи чемпионата Европы и Кубка мира, сообщает РФБ. Женская сборная в отборочном турнире чемпионата Европы-2019 сыграет с командой Албании 14 февраля.

- Прикамских саночников пожизненно отстранили от Олимпиады. Международный олимпийский комитет за нарушение антидопингового законодательства лишил Альберта Демченко и Татьяну Иванову серебряных медалей Игр в Сочи, и запретил им пожизненно принимать участие в Олимпийских играх.

- Пермский атлет юниор Борис Харламов стал бронзовым призёром Чемпионата России среди любителей.