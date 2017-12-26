Пермский атлет стал бронзовым призёром Чемпионата России
Пермский атлет юниор Борис Харламов стал бронзовым призёром Чемпионата России среди любителей. Пермяк выиграл два упражнения из пяти: фермерская прогулка с чемоданами по 130 килограммов и в эстафету мешков. Турнир в Новосибирске был одновременно отбором в национальную сборную страны в категории до 105 килограммов. А значит, на будущий год, наравне со взрослыми спортсменами Борис примет участие в международных соревнованиях.
Борис Харламов, призёр Чемпионата России 2017 года среди любителей:
- Атлет уже готовится более профессионально, знает, какие будут упражнения, что его ждет. То есть может подготовиться, показать лучше результат. Это дает задел на то, что получится выступить на международных соревнованиях более удачно, потому что будет видно, кто показывает лучший результат в каждом упражнении.
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