Прикамских саночников отстранили от Олимпиады пожизненно
Прикамских саночников пожизненно отстранили от Олимпиады. Международный олимпийский комитет за нарушение антидопингового законодательства лишил Альберта Демченко и Татьяну Иванову серебряных медалей Игр в Сочи, и запретил им пожизненно принимать участие в Олимпийских играх. Сейчас Альберт Демченко - главный тренер сборной России по санному спорту, а Татьяна Иванова – лидер ее женской части. Проблем с допингом у спортсменов никогда не было, все результаты проб, которые у них брали, в том числе в Сочи, оказывались чистыми. В решении, опубликованном на сайте МОК, мотивировочная часть появится позже. Татьяна Иванова заявила, что ее имя очернили, решение МОК намерена обжаловать в Спортивном арбитражном суде.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Новогодний тур в Великий Устюг обернулся драмой
Безопасный вклад: Как не лишиться своих накоплений?
В Цирке наступил Самый новогодний Новый год
В ряде территорий края меняется поставщик газа
Католики всего мира встретили Рождество
В Прикамье в новогодние праздники запланировано 2500 мероприятий
Почем Новый год для народа?
Летающие лыжники отправятся в Рождественское турне
Чемпионки, дзюдоистки, просто красавицы
Пермь. Вести-Спорт
Добавить комментарий: