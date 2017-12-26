Прикамских саночников отстранили от Олимпиады пожизненно

Прикамских саночников пожизненно отстранили от Олимпиады. Международный олимпийский комитет за нарушение антидопингового законодательства лишил Альберта Демченко и Татьяну Иванову серебряных медалей Игр в Сочи, и запретил им пожизненно принимать участие в Олимпийских играх. Сейчас Альберт Демченко - главный тренер сборной России по санному спорту, а Татьяна Иванова – лидер ее женской части. Проблем с допингом у спортсменов никогда не было, все результаты проб, которые у них брали, в том числе в Сочи, оказывались чистыми. В решении, опубликованном на сайте МОК, мотивировочная часть появится позже. Татьяна Иванова заявила, что ее имя очернили, решение МОК намерена обжаловать в Спортивном арбитражном суде.